Колонки Edifier MR4 2.0 черный
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541352
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
5.4
Описание товара Колонки Edifier MR4 2.0 черный
Активный монитор 2.0 Edifier MR4 гарантирует чистое звучание с воспроизведением звуков в диапазоне от 60 Гц до 20 кГц. Двухполосная система оснащена фазоинвертором, динамиками ВЧ с диметром 2.5 см и НЧ 10.1 см. Две стильные колонки с черными МДФ-корпусами имеют размеры 14x22.8x19.75 см.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Активный монитор 2.0 Edifier MR4 гарантирует чистое звучание с воспроизведением звуков в диапазоне от 60 Гц до 20 кГц. Двухполосная система оснащена фазоинвертором, динамиками ВЧ с диметром 2.5 см и НЧ 10.1 см. Две стильные колонки с черными МДФ-корпусами имеют размеры 14x22.8x19.75 см.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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