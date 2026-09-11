Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2666MHz (EX288048RUS)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 на 4 ГБ станет отличным решением для базового апгрейда старой системы или сборки недорогого офисного или домашнего компьютера. Он хорошо подходит для работы с документами, веб-серфинга с умеренным количеством вкладок и запуска несложных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или одновременной работы с несколькими тяжёлыми программами такого объёма будет явно недостаточно, и потребуется либо установка нескольких модулей, либо выбор планок большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти стандарта DDR4 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные персональные компьютеры. Это поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что слоты для DDR4 и DDR3 физически несовместимы, поэтому модуль подходит только для материнских плат, рассчитанных именно на этот тип оперативной памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 4 ГБ и работает на частоте 2666 МГц. В одноканальном режиме этого достаточно для решения повседневных задач, но для комфортной многозадачности рекомендуется устанавливать две или четыре идентичные планки, чтобы задействовать двухканальный режим и увеличить скорость обмена данными. Частота 2666 МГц является сбалансированным вариантом для платформ, поддерживающих DDR4, и обеспечит достаточную отзывчивость системы в типичных офисных и домашних сценариях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль, вероятно, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и со штатными таймингами. Стоит отметить, что это базовая модель без предустановленных профилей разгона (XMP), а значит, она будет автоматически работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Для достижения заявленных 2666 МГц может потребоваться ручная настройка параметров в BIOS материнской платы, что подразумевает некоторый опыт со стороны пользователя.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими сокеты и чипсеты, поддерживающие стандарт DDR4. Ключевой момент – перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4. Также стоит проверить официальную спецификацию процессора и материнской платы на предмет поддержки частоты 2666 МГц, особенно для процессоров Intel не-K серий и базовых чипсетов, которые могут иметь ограничения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оперативной памяти выполнена в простом компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это характерно для модулей базового уровня с умеренной частотой и не является недостатком, так как при штатной работе они не склонны к сильному нагреву. Отсутствие массивного радиатора также исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что упрощает сборку в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для значительного повышения производительности, особенно в интегрированных графических системах и при многозадачности, настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для сборки двухканальной конфигурации с общим объёмом 8 ГБ потребуется приобрести второй идентичный модуль. Смешивать данную планку с модулями других моделей, частот и таймингов не рекомендуется во избежание нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение данного модуля – сравнительно небольшой по современным меркам объём в 4 ГБ, которого недостаточно для требовательных задач. Также важно понимать, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS, так как профиль XMP отсутствует. Этот вариант оптимален для бюджетного апгрейда старых систем на DDR4 или сборки самого простого ПК, где в приоритете низкая стоимость. Для игровых или рабочих станций следует сразу рассматривать комплекты из двух модулей общим объёмом не менее 16 ГБ.