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Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460

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Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 - фото 1
Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 - фото 2
Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Защитные очки
  • Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 - фото 1
  • Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 - фото 2
  • Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Защитные очки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х6
Вес, г.
40

Описание товара Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460

Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460



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Отзывы о товаре Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Защитные очки
Страна производитель
Китай
Описание
Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очки панорамные прозрачные защитные KRAFTOOL PULSAR 110460 - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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