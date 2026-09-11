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Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона

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Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 1
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 2
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 3
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 4
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 5
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 6
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 7
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 8
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 1
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 2
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 3
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 4
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 5
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 6
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 7
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 8
  • Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

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1 870 руб. 

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Код товара: 538358
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
4.4

Описание товара Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона

Аксессуар выполнен из прочных материалов, отличается надежностью и функциональностью. Рассчитан на долгий срок службы.

Отзывы о товаре Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из прочных материалов, отличается надежностью и функциональностью. Рассчитан на долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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