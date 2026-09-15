Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Samsung S21+
Цвет
черный, прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%670 руб. 870 руб.
В наличии
Код товара: 538070
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
670 руб. -23%
870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Samsung S21+
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка, материал изготовления - силикон. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Samsung S21+
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка, материал изготовления - силикон. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - стоимость товара 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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