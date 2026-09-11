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Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01)

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Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) - фото 1
Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) - фото 2
Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) - фото 1
  • Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) - фото 2
  • Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 545208
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Характеристики

Бренд
USAMS
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01)

Чехол (клип-кейс) Usams плотно прилегает к поверхности телефона, оставляя открытой переднюю панель. Он защитит корпус телефона при падении, предотвратит появление сколов и царапин. Чехол точно повторяет контуры смартфона, размер камеры и расположение динамиков. Чехол изготовлен из крепкого пластика. Изделие не трескается, хорошо переносит перепады температуры и не выгорает. Чехол почти не увеличивают размеры устройства, его удобно держать в руке. Цвет чехла, прозрачный, позволяет сохранить видимыми дизайн и цвет корпуса смартфона.

Отзывы о товаре Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01)




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Характеристики
Бренд
USAMS
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Чехол (клип-кейс) Usams плотно прилегает к поверхности телефона, оставляя открытой переднюю панель. Он защитит корпус телефона при падении, предотвратит появление сколов и царапин. Чехол точно повторяет контуры смартфона, размер камеры и расположение динамиков. Чехол изготовлен из крепкого пластика. Изделие не трескается, хорошо переносит перепады температуры и не выгорает. Чехол почти не увеличивают размеры устройства, его удобно держать в руке. Цвет чехла, прозрачный, позволяет сохранить видимыми дизайн и цвет корпуса смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол накладка прозрачная Usams US-BH770 для iPhone 13 Pro силиконовым край черный (IP13PPJX01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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