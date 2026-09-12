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Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый

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Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 1
Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 2
Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 3
Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 4
Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 5
Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 6
Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
оранжевый
  • Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 1
  • Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 2
  • Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 3
  • Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 4
  • Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 5
  • Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 6
  • Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678505
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Характеристики

Бренд
VLP
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол защитный VLP Matte Case для iPhone 13 ProMax, оранжевый

Силиконовый чехол Matte Case разработан специально для iPhone. Не скользит в руке и приятный на ощупь материал.



Теги товара: силиконовые

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Характеристики
Бренд
VLP
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Силиконовый чехол Matte Case разработан специально для iPhone. Не скользит в руке и приятный на ощупь материал.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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