Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T
Телескопический кронштейн-струбцина Falcon Eyes MBH-620Т предназначен для установки осветительного и другого съемочного оборудования с посадочным диаметром 5/8 или резьбой 1/4 на столы, перекладины и прочие поверхности. Винт струбцины с металлическим подпятником позволяет прикрутить кронштейн на столешницу толщиной до 53 мм. Осевая вертикальная нагрузка до 3 кг. Кронштейн состоит из 2 секций ?19 и 22 мм, высота установки регулируется выдвижением секции в пределах от 30 до 50 см. На одном конце секции закреплен несъемный стальной установочный шпигот 5/8 с винтом 1/4, на другом – винт 3/8. Благодаря универсальности резьб, при совместном использовании различных переходников и держателей, становится возможным прикрепление практически любых аксессуаров к столу или другой плоскости. Также при помощи поворотных муфт возможно использование других штанг. К примеру использование поворотной муфты Falcon Eyes EC-28 позволит закрепить под наклоном штанги диаметром от 19 до 28 мм. Кроме того, для установки оборудования на кронштейн под углом, возможно дополнительное приобретение шаровой головки, например штативной головки Falcon Eyes MPH-2 мини.
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