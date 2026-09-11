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Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T

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Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
44.5х11.0х5.5
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T - фото 1
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T - фото 2
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T - фото 3
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522446
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
44.5х11.0х5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х6
Вес, г.
400

Описание товара Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T

Телескопический кронштейн-струбцина Falcon Eyes MBH-620Т предназначен для установки осветительного и другого съемочного оборудования с посадочным диаметром 5/8 или резьбой 1/4 на столы, перекладины и прочие поверхности. Винт струбцины с металлическим подпятником позволяет прикрутить кронштейн на столешницу толщиной до 53 мм. Осевая вертикальная нагрузка до 3 кг. Кронштейн состоит из 2 секций ?19 и 22 мм, высота установки регулируется выдвижением секции в пределах от 30 до 50 см. На одном конце секции закреплен несъемный стальной установочный шпигот 5/8 с винтом 1/4, на другом – винт 3/8. Благодаря универсальности резьб, при совместном использовании различных переходников и держателей, становится возможным прикрепление практически любых аксессуаров к столу или другой плоскости. Также при помощи поворотных муфт возможно использование других штанг. К примеру использование поворотной муфты Falcon Eyes EC-28 позволит закрепить под наклоном штанги диаметром от 19 до 28 мм. Кроме того, для установки оборудования на кронштейн под углом, возможно дополнительное приобретение шаровой головки, например штативной головки Falcon Eyes MPH-2 мини.

Отзывы о товаре Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
44.5х11.0х5.5
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический кронштейн-струбцина Falcon Eyes MBH-620Т предназначен для установки осветительного и другого съемочного оборудования с посадочным диаметром 5/8 или резьбой 1/4 на столы, перекладины и прочие поверхности. Винт струбцины с металлическим подпятником позволяет прикрутить кронштейн на столешницу толщиной до 53 мм. Осевая вертикальная нагрузка до 3 кг. Кронштейн состоит из 2 секций ?19 и 22 мм, высота установки регулируется выдвижением секции в пределах от 30 до 50 см. На одном конце секции закреплен несъемный стальной установочный шпигот 5/8 с винтом 1/4, на другом – винт 3/8. Благодаря универсальности резьб, при совместном использовании различных переходников и держателей, становится возможным прикрепление практически любых аксессуаров к столу или другой плоскости. Также при помощи поворотных муфт возможно использование других штанг. К примеру использование поворотной муфты Falcon Eyes EC-28 позволит закрепить под наклоном штанги диаметром от 19 до 28 мм. Кроме того, для установки оборудования на кронштейн под углом, возможно дополнительное приобретение шаровой головки, например штативной головки Falcon Eyes MPH-2 мини.
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