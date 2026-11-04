Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
CR2032
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520094
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Описание товара Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые
Весы кухонные Kitfort КТ-803-6Kitfort КТ-803-6 – не просто кухонные весы, но ещё и стильное украшение интерьера вашей кухни. Модель заключена в изящный корпус яркой расцветки.
ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ
Для переключения между единицами измерения и сброса тары предусмотрены удобные кнопки. Итоговый результат отображается на крупном жидкокристаллическом дисплее.
О ВАЖНЫХ ЦИФРАХ
Предельная нагрузка на прибор может достигать 5 кг, поэтому он оптимально подойдёт для оценки массы самых разнообразных ингредиентов. Погрешность составляет всего 1 г – готовьте в наиболее точном соответствии с кулинарными рецептами.
СТОПРОЦЕНТНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ
Платформа сделана из качественного полированного стекла – за ним максимально легко ухаживать. Предотвратить скольжение по столу позволяют устойчивые ножки с прорезиненными накладками.
Весы кухонные Kitfort КТ-803-6Kitfort КТ-803-6 – не просто кухонные весы, но ещё и стильное украшение интерьера вашей кухни. Модель заключена в изящный корпус яркой расцветки.
ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ
Для переключения между единицами измерения и сброса тары предусмотрены удобные кнопки. Итоговый результат отображается на крупном жидкокристаллическом дисплее.
О ВАЖНЫХ ЦИФРАХ
Предельная нагрузка на прибор может достигать 5 кг, поэтому он оптимально подойдёт для оценки массы самых разнообразных ингредиентов. Погрешность составляет всего 1 г – готовьте в наиболее точном соответствии с кулинарными рецептами.
СТОПРОЦЕНТНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ
Платформа сделана из качественного полированного стекла – за ним максимально легко ухаживать. Предотвратить скольжение по столу позволяют устойчивые ножки с прорезиненными накладками.
Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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