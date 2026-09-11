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Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) (70/5/4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) (70/5/4)

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Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) (70/5/4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51045
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
97х85х57
Вес, кг.
140

Описание товара Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) (70/5/4)

Мощность - 9 л. с. Глубина вспахивания - до 28 см. Ширина обработки - 105 см

Отзывы о товаре Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) (70/5/4)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мощность - 9 л. с. Глубина вспахивания - до 28 см. Ширина обработки - 105 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) (70/5/4) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 56710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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