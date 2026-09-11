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Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л

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Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - фото 1
Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - фото 2
Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - фото 1
  • Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - фото 2
  • Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 140 руб.  3 105 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50768
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л
2 140 руб. -31%
3 105 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
1.8
Особенности
крышка-чашка, металлическая колба
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
36/42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х11
Вес, кг.
1.12

Описание товара Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л

Универсальный пищевой термос NG-1800-1 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.

Отзывы о товаре Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
1.8
Особенности
крышка-чашка, металлическая колба
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
36/42
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный пищевой термос NG-1800-1 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос универсальный Biostal NG-1800-1 1,8 л - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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