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Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л

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Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л - фото 1
Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л - фото 1
  • Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 170 руб.  3 217 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л
2 170 руб. -33%
3 217 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х11
Вес, г.
970

Описание товара Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. Имеет удобную пластиковую ручку.

Отзывы о товаре Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. Имеет удобную пластиковую ручку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NY-1500-2 ручка 1,5л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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