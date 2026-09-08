Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 060 руб. 3 044 руб.
В наличии
Код товара: 104693
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 060 руб. -32%
3 044 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Объем, л
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х10
Вес, г.
790
Описание товара Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л
объем - 1200 мл., материал - нержавеющая сталь
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объем - 1200 мл., материал - нержавеющая сталь
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal-Охота NBP-1200B 1,2 л - стоимость товара 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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