Термос Biostal NRP-600 600 мл
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Характеристики
Описание товара Термос Biostal NRP-600 600 мл
Пищевой термос с широким горлом NRP-700 ТМ «BIOSTAL» относится к серии «АВТО» премиум-класса. Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в ярком стильном термочехле, изготовленном из современных материалов с повышенными термоизоляционными свойствами. Назначение чехла помимо хранения и переноски термоса - увеличить время хранения тепла в термосе в температурном диапазоне, заявленном в его технических показателях.
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