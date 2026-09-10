Термос Biostal NBP-1000Z 1 л
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 140 руб. 2 979 руб.
В наличии
Код товара: 437670
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 140 руб. -28%
2 979 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
вакуумный, крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х10х10
Вес, г.
630
Описание товара Термос Biostal NBP-1000Z 1 л
Термос с узким горлом NВP-1000Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА» премиум-класса. Термосы серии NBP-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков: чая, кофе и пр.
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Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
вакуумный, крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32
Страна производитель
Китай
Термос с узким горлом NВP-1000Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА» премиум-класса. Термосы серии NBP-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков: чая, кофе и пр.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NBP-1000Z 1 л - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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