Коммутатор D-Link DGS-1005D/J2A/E
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505852
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3az , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3u , IEEE 802.3 , IEEE 802.3x , IEEE 802.1p
Габаритные размеры, мм
100х64х24
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
295
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005D/J2A/E
Неуправляемый коммутатор DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3az , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3u , IEEE 802.3 , IEEE 802.3x , IEEE 802.1p
Габаритные размеры, мм
100х64х24
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, удобно прятать с проводами, чтобы не мешался
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все работает. И интернет не виснет. Подключили телевизор и ноутбук. Все ок. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно. подключил и забыл. компактно и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлый металлический корпус, завяленные скорости поддерживает
Достоинства:
Комментарий:
Работает как часы, скорость выдает заявленную, все по заводски красиво упаковано, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, не греется, заработал, как и обещали, \"из коробки\". Для тех, кому надо разово развести проводной интернет от одного источника на два- три устройства в квартире и забыть надолго - самое то.
Достоинства:
Комментарий:
воткнул кабели и все заработало. Второй день полет нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
небольшой роутер с гигабитными портами, очень удобно использовать дома.
Достоинства:
Комментарий:
отличный коммутатор компактный и со своей работой на ура справляется :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная коробочка. Долго искал и нашёл то что нужно. Все заявленные характеристики соответствует описанию. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Оригинал. Рекомендуем к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Гигабит пропускает, скорость между абонентами под нагрузкой делит поровну, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коммутатор. Работает исправно не греется вообще. Тяжеленький и маленький, чувствуется качество
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, держит заявленные 1Гбит Компактный, удобный, металлический корпус. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная железка! Очень маленькая и холодная. Скорость в 500 Мбит точно держит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее изделие, рабочее. Выполняет примитивные задачи в сети.
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука, просто воткнуть провода и все работает
Коммутатор D-Link DGS-1005D/J2A/E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1005D/J2A/E
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, удобно прятать с проводами, чтобы не мешался
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все работает. И интернет не виснет. Подключили телевизор и ноутбук. Все ок. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно. подключил и забыл. компактно и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлый металлический корпус, завяленные скорости поддерживает
Достоинства:
Комментарий:
Работает как часы, скорость выдает заявленную, все по заводски красиво упаковано, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, не греется, заработал, как и обещали, \"из коробки\". Для тех, кому надо разово развести проводной интернет от одного источника на два- три устройства в квартире и забыть надолго - самое то.
Достоинства:
Комментарий:
воткнул кабели и все заработало. Второй день полет нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
небольшой роутер с гигабитными портами, очень удобно использовать дома.
Достоинства:
Комментарий:
отличный коммутатор компактный и со своей работой на ура справляется :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная коробочка. Долго искал и нашёл то что нужно. Все заявленные характеристики соответствует описанию. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Оригинал. Рекомендуем к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Гигабит пропускает, скорость между абонентами под нагрузкой делит поровну, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коммутатор. Работает исправно не греется вообще. Тяжеленький и маленький, чувствуется качество
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, держит заявленные 1Гбит Компактный, удобный, металлический корпус. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная железка! Очень маленькая и холодная. Скорость в 500 Мбит точно держит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее изделие, рабочее. Выполняет примитивные задачи в сети.
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука, просто воткнуть провода и все работает