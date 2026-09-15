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Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка

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Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 1
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 2
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 3
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 4
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 5
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 6
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Set The Twilight Reeling
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 1
  • Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 2
  • Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 3
  • Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 4
  • Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 5
  • Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 6
  • Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Set The Twilight Reeling
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Egg Cream, NYC Man, Finish Line, Trade In, Hang On to Your Emotions, Sex with Your Parents (Motherfucker) Part II, Hookywooky, The Proposition, Adventurer, Riptide, Set the Twilight Reeling, etching
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка

Юбилейное переиздание на 2LP альбома сольного альбома знаменитого американского музыканта Лу Рида "Set The Twilight Reeling" 1996 года. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021. "Set the Twilight Reeling" Лу Рида отмечает свое 25-летие новым выпуском, впервые на 2LP. Это эксклюзивное издание, напечатанное на тяжелом аудиофильском виниле, имеет 3 стороны звука с гравировкой на четвертой стороне. Эксклюзивно для Дня музыкального магазина 2021 года, тираж строго ограничен 9000 копий.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Set The Twilight Reeling
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Egg Cream, NYC Man, Finish Line, Trade In, Hang On to Your Emotions, Sex with Your Parents (Motherfucker) Part II, Hookywooky, The Proposition, Adventurer, Riptide, Set the Twilight Reeling, etching
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Юбилейное переиздание на 2LP альбома сольного альбома знаменитого американского музыканта Лу Рида "Set The Twilight Reeling" 1996 года. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021. "Set the Twilight Reeling" Лу Рида отмечает свое 25-летие новым выпуском, впервые на 2LP. Это эксклюзивное издание, напечатанное на тяжелом аудиофильском виниле, имеет 3 стороны звука с гравировкой на четвертой стороне. Эксклюзивно для Дня музыкального магазина 2021 года, тираж строго ограничен 9000 копий.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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