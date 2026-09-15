Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка
Английский рок-квинтет Nothing But Thieves объявил о выходе своего третьего студийного альбома. Пластинка, получившая название Moral Panic, увидит свет уже 23 октября на CD, черном и цветном виниле. Совместно с новостями о релизе группа представила и новый сингл Real Love Song в знаменитом радиошоу Энни Мак Hottest Record на World on Radio 1. Real Love Song стала вторым синглом после композиции Is Everybody Going Crazyx, которая провела в плейлисте Radio 1 8 недель, собрала 10 миллионов прослушиваний на стримах и стала одним из самых больших хитов группы в радиоэфире. Эта мрачная дарк-рок-композиция повествует о стремлении человека отгородиться от мира в условиях распада цивилизации — нечто, что так близко и понятном многим людям сейчас. Real Love Song, спродюсированная Майком Кросси (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice), в свою очередь представляет собой честный, действительно реальный взгляд на природу любви и отношений. Real Love Song выхолащивает романтическую идеализацию из любви — и в открытую рассказывает о болезненной реальности, которую переживали многие. Честную и едкую лирику оттеняет цветистая аранжировка, которая к припеву переходит в гимно-подобный, почти эйфорический триумф. Real Love Song и Is Everybody Going Crazyx — это первая новая музыка от группы за два года. Всего же в дискографии группы — три релиза: EP What Did You Think When You Made Me This Way (2018), прославленный альбом Broken Machine (2017), добравшийся до второй строчки чартов Великобритании и дебютный одноименный альбома Nothing But Thieves (2015). Посление несколько лет выдались невероятно удачными для Nothing But Thieves. Продав свыше 700.000 альбомов и набрав 750 миллионов стримов, этот английский квинтет собрал широкую лояльную фан-базу, которая ценит коллектив за их смелый и влиятельный взгляд на альт-рок-музыку. Nothing But Thieves отыграли солд-аут-шоу по обе стороны океана, появлялись в качестве гостей на таких влиятельных ток-шок, как вечерние шоу Джеймса Кордена и Джимми Кимелла, а также распродали 150 000 билетов на свой последний тур по Британии в считанные минуты — кажется, что более влиятельной молодой рок-группы в мире сейчас не найти.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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