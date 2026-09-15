Top.Mail.Ru
Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка - фото 1
Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Moral Panic
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка - фото 1
  • Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397856316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Moral Panic
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Unperson, Is Everybody Going Crazyx, Moral Panic, Real Love Song, Phobia, This Feels Like The End, Free If We Want It, Impossible, There Was Sun, Individualx, Before We Drift Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка

Английский рок-квинтет Nothing But Thieves объявил о выходе своего третьего студийного альбома. Пластинка, получившая название Moral Panic, увидит свет уже 23 октября на CD, черном и цветном виниле. Совместно с новостями о релизе группа представила и новый сингл Real Love Song в знаменитом радиошоу Энни Мак Hottest Record на World on Radio 1. Real Love Song стала вторым синглом после композиции Is Everybody Going Crazyx, которая провела в плейлисте Radio 1 8 недель, собрала 10 миллионов прослушиваний на стримах и стала одним из самых больших хитов группы в радиоэфире. Эта мрачная дарк-рок-композиция повествует о стремлении человека отгородиться от мира в условиях распада цивилизации — нечто, что так близко и понятном многим людям сейчас. Real Love Song, спродюсированная Майком Кросси (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice), в свою очередь представляет собой честный, действительно реальный взгляд на природу любви и отношений. Real Love Song выхолащивает романтическую идеализацию из любви — и в открытую рассказывает о болезненной реальности, которую переживали многие. Честную и едкую лирику оттеняет цветистая аранжировка, которая к припеву переходит в гимно-подобный, почти эйфорический триумф. Real Love Song и Is Everybody Going Crazyx — это первая новая музыка от группы за два года. Всего же в дискографии группы — три релиза: EP What Did You Think When You Made Me This Way (2018), прославленный альбом Broken Machine (2017), добравшийся до второй строчки чартов Великобритании и дебютный одноименный альбома Nothing But Thieves (2015). Посление несколько лет выдались невероятно удачными для Nothing But Thieves. Продав свыше 700.000 альбомов и набрав 750 миллионов стримов, этот английский квинтет собрал широкую лояльную фан-базу, которая ценит коллектив за их смелый и влиятельный взгляд на альт-рок-музыку. Nothing But Thieves отыграли солд-аут-шоу по обе стороны океана, появлялись в качестве гостей на таких влиятельных ток-шок, как вечерние шоу Джеймса Кордена и Джимми Кимелла, а также распродали 150 000 билетов на свой последний тур по Британии в считанные минуты — кажется, что более влиятельной молодой рок-группы в мире сейчас не найти.

Отзывы о товаре Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397856316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Moral Panic
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Unperson, Is Everybody Going Crazyx, Moral Panic, Real Love Song, Phobia, This Feels Like The End, Free If We Want It, Impossible, There Was Sun, Individualx, Before We Drift Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Английский рок-квинтет Nothing But Thieves объявил о выходе своего третьего студийного альбома. Пластинка, получившая название Moral Panic, увидит свет уже 23 октября на CD, черном и цветном виниле. Совместно с новостями о релизе группа представила и новый сингл Real Love Song в знаменитом радиошоу Энни Мак Hottest Record на World on Radio 1. Real Love Song стала вторым синглом после композиции Is Everybody Going Crazyx, которая провела в плейлисте Radio 1 8 недель, собрала 10 миллионов прослушиваний на стримах и стала одним из самых больших хитов группы в радиоэфире. Эта мрачная дарк-рок-композиция повествует о стремлении человека отгородиться от мира в условиях распада цивилизации — нечто, что так близко и понятном многим людям сейчас. Real Love Song, спродюсированная Майком Кросси (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice), в свою очередь представляет собой честный, действительно реальный взгляд на природу любви и отношений. Real Love Song выхолащивает романтическую идеализацию из любви — и в открытую рассказывает о болезненной реальности, которую переживали многие. Честную и едкую лирику оттеняет цветистая аранжировка, которая к припеву переходит в гимно-подобный, почти эйфорический триумф. Real Love Song и Is Everybody Going Crazyx — это первая новая музыка от группы за два года. Всего же в дискографии группы — три релиза: EP What Did You Think When You Made Me This Way (2018), прославленный альбом Broken Machine (2017), добравшийся до второй строчки чартов Великобритании и дебютный одноименный альбома Nothing But Thieves (2015). Посление несколько лет выдались невероятно удачными для Nothing But Thieves. Продав свыше 700.000 альбомов и набрав 750 миллионов стримов, этот английский квинтет собрал широкую лояльную фан-базу, которая ценит коллектив за их смелый и влиятельный взгляд на альт-рок-музыку. Nothing But Thieves отыграли солд-аут-шоу по обе стороны океана, появлялись в качестве гостей на таких влиятельных ток-шок, как вечерние шоу Джеймса Кордена и Джимми Кимелла, а также распродали 150 000 билетов на свой последний тур по Британии в считанные минуты — кажется, что более влиятельной молодой рок-группы в мире сейчас не найти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nothing But Thieves - Moral Panic (0194397856316) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...