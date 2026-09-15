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Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка

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Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 1
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 2
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 3
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 4
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 5
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 6
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 7
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 8
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nik Bartsch
Альбом (сингл)
Continuum
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 1
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 2
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 3
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 4
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 5
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 6
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 7
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 8
  • Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500786
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547647900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nik Bartsch
Альбом (сингл)
Continuum
Жанр
Jazz
Трек-лист
Modul 29_14, Modul 12, Modul 18, Modul 5, Modul 60, Modul 4, Modul 44, Modul 8_11
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ritual Groove Music – 11
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547647900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nik Bartsch
Альбом (сингл)
Continuum
Жанр
Jazz
Трек-лист
Modul 29_14, Modul 12, Modul 18, Modul 5, Modul 60, Modul 4, Modul 44, Modul 8_11
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ritual Groove Music – 11
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nik Bartsch - Continuum (0602547647900) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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