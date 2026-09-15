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Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка

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Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 1
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 2
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 3
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 4
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 5
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 6
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 7
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Budapest Concert
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 2
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 3
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 4
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 5
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 6
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 7
  • Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500642
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602507393304]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Budapest Concert
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка

Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602507393304]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Budapest Concert
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keith Jarrett - Budapest Concert (0602507393304) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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