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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин

31 Отзывы
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Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 1
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 2
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 3
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 4
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 5
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 6
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 7
Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 1
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 2
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 3
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 4
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 5
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 6
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 7
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496916
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
7.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежность на 700%, протестирован на 500 000 циклов включения, что в 7 раз превышает европейские стандарты.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Сочетается с мойками из шлифованной (не полированной!) нержавеющей стали. Рычаг ходит плавно и мягко. Выглядит дороже своей цены. Единственная придирка - заглушка имеет плоскую поверхность и поэтому не по всему периметру прилегает к крану, это заметно под определённым ракурсом
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель, только гибкая подводка не подходит к 1/2 крану, надо менять подводку, либо докупать переходники.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
кран подошёл идеально, только гайки докупали не подошли, а так всё супер, мы уже этой фирмы покупали краны, надеюсь как написано в гарантии прослужит 10 лет, и более
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Сам кран супер, но пока не могу поставить на место, купил шланги по длиннее, а они не подходят, не вкручиваются в кран, пойду поменяю на другие и попробую вкрутить в магазине, толи шланги какие то не такие, толи резьба в кране нарушена
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кран очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество исполнения на 5/5 Картридж работает мягко, удобно регулировать напор и температуру. Но при открытии на полную сильно шумит на среднем и горячем положении, на холодной воде такого нет. В остальном отличный недорогой кран. Если отработает 3-5 лет то просто отличный.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Кран еще не устанавливал, но внешне все хорошо. Пришел полный комплект с креплением и прокладками. Внешне кран очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран. Люблю этого производителя.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Чинаева И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок , по внешнему виду никаких нареканий нет . Еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый цвет , подошел под раковину
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Влад Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, брала еще для ванной этой фирмы, все прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее , хоть и не такой тяжёлый как немецкий
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Кирилл О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень добротно собран, использоваться одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Alex A.

Достоинства:


Комментарий:
Немцы хорошо делают. Быстрая сборка, качество
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Второй такой смеситель уже беру. Нареканий нет. Работает исправно!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный кран. Не в первый раз беру продукцию этого бренда и всегда все нравится
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Нерж везде Установился легко
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Шланги надо только под нашу резьбу.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Vlad K.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кран. внимательно проверьте чтобы у вас подходила подводка, родная на 3/8
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали уже несколько изделий данного производителя, всегда восторг!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Азат Х.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо встало и работает
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный кран. Выглядит симпатично на кухне.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кран отличный!! Не подошёл по размеру, заказали поменьше
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, все как на картинке
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель, только коробка вся разодранная пришла.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
кран сделан качественно, но как за него возмешся видны отпечатки.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный кран.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился. До этого 10 лет стоял японский (сгнила ручка переключения воды), очень шумный был. Этот посравнению со старым не так шумит. Надеюсь прослужит так же долго. Отдельное спасибо магазину за скидку.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доволен покупкой и ценой приобретения, посмотрим на качество со временем эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Удобная форма и ручка. Упаковано было хорошо. В использовании еще не проверяли



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
7.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежность на 700%, протестирован на 500 000 циклов включения, что в 7 раз превышает европейские стандарты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Сочетается с мойками из шлифованной (не полированной!) нержавеющей стали. Рычаг ходит плавно и мягко. Выглядит дороже своей цены. Единственная придирка - заглушка имеет плоскую поверхность и поэтому не по всему периметру прилегает к крану, это заметно под определённым ракурсом
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель, только гибкая подводка не подходит к 1/2 крану, надо менять подводку, либо докупать переходники.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
кран подошёл идеально, только гайки докупали не подошли, а так всё супер, мы уже этой фирмы покупали краны, надеюсь как написано в гарантии прослужит 10 лет, и более
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Сам кран супер, но пока не могу поставить на место, купил шланги по длиннее, а они не подходят, не вкручиваются в кран, пойду поменяю на другие и попробую вкрутить в магазине, толи шланги какие то не такие, толи резьба в кране нарушена
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кран очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество исполнения на 5/5 Картридж работает мягко, удобно регулировать напор и температуру. Но при открытии на полную сильно шумит на среднем и горячем положении, на холодной воде такого нет. В остальном отличный недорогой кран. Если отработает 3-5 лет то просто отличный.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Кран еще не устанавливал, но внешне все хорошо. Пришел полный комплект с креплением и прокладками. Внешне кран очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран. Люблю этого производителя.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Чинаева И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок , по внешнему виду никаких нареканий нет . Еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый цвет , подошел под раковину
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Влад Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, брала еще для ванной этой фирмы, все прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее , хоть и не такой тяжёлый как немецкий
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Кирилл О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень добротно собран, использоваться одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Alex A.

Достоинства:


Комментарий:
Немцы хорошо делают. Быстрая сборка, качество
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Второй такой смеситель уже беру. Нареканий нет. Работает исправно!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный кран. Не в первый раз беру продукцию этого бренда и всегда все нравится
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Нерж везде Установился легко
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Шланги надо только под нашу резьбу.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Vlad K.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кран. внимательно проверьте чтобы у вас подходила подводка, родная на 3/8
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали уже несколько изделий данного производителя, всегда восторг!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Азат Х.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо встало и работает
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный кран. Выглядит симпатично на кухне.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кран отличный!! Не подошёл по размеру, заказали поменьше
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, все как на картинке
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель, только коробка вся разодранная пришла.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
кран сделан качественно, но как за него возмешся видны отпечатки.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный кран.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился. До этого 10 лет стоял японский (сгнила ручка переключения воды), очень шумный был. Этот посравнению со старым не так шумит. Надеюсь прослужит так же долго. Отдельное спасибо магазину за скидку.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доволен покупкой и ценой приобретения, посмотрим на качество со временем эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Удобная форма и ручка. Упаковано было хорошо. В использовании еще не проверяли


Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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