Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежность на 700%, протестирован на 500 000 циклов включения, что в 7 раз превышает европейские стандарты.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Сочетается с мойками из шлифованной (не полированной!) нержавеющей стали. Рычаг ходит плавно и мягко. Выглядит дороже своей цены. Единственная придирка - заглушка имеет плоскую поверхность и поэтому не по всему периметру прилегает к крану, это заметно под определённым ракурсом
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель, только гибкая подводка не подходит к 1/2 крану, надо менять подводку, либо докупать переходники.
Достоинства:
Комментарий:
кран подошёл идеально, только гайки докупали не подошли, а так всё супер, мы уже этой фирмы покупали краны, надеюсь как написано в гарантии прослужит 10 лет, и более
Достоинства:
Комментарий:
Сам кран супер, но пока не могу поставить на место, купил шланги по длиннее, а они не подходят, не вкручиваются в кран, пойду поменяю на другие и попробую вкрутить в магазине, толи шланги какие то не такие, толи резьба в кране нарушена
Достоинства:
Комментарий:
отличный кран очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Качество исполнения на 5/5 Картридж работает мягко, удобно регулировать напор и температуру. Но при открытии на полную сильно шумит на среднем и горячем положении, на холодной воде такого нет. В остальном отличный недорогой кран. Если отработает 3-5 лет то просто отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Кран еще не устанавливал, но внешне все хорошо. Пришел полный комплект с креплением и прокладками. Внешне кран очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран. Люблю этого производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок , по внешнему виду никаких нареканий нет . Еще не устанавливали
Достоинства:
Комментарий:
Красивый цвет , подошел под раковину
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, брала еще для ванной этой фирмы, все прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее , хоть и не такой тяжёлый как немецкий
Достоинства:
Комментарий:
Очень добротно собран, использоваться одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
Немцы хорошо делают. Быстрая сборка, качество
Достоинства:
Комментарий:
Второй такой смеситель уже беру. Нареканий нет. Работает исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный кран. Не в первый раз беру продукцию этого бренда и всегда все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Нерж везде Установился легко
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Шланги надо только под нашу резьбу.
Достоинства:
Комментарий:
хороший кран. внимательно проверьте чтобы у вас подходила подводка, родная на 3/8
Достоинства:
Комментарий:
Покупали уже несколько изделий данного производителя, всегда восторг!
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо встало и работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный кран. Выглядит симпатично на кухне.
Достоинства:
Комментарий:
Кран отличный!! Не подошёл по размеру, заказали поменьше
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, все как на картинке
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель, только коробка вся разодранная пришла.
Достоинства:
Комментарий:
кран сделан качественно, но как за него возмешся видны отпечатки.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный кран.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель понравился. До этого 10 лет стоял японский (сгнила ручка переключения воды), очень шумный был. Этот посравнению со старым не так шумит. Надеюсь прослужит так же долго. Отдельное спасибо магазину за скидку.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен покупкой и ценой приобретения, посмотрим на качество со временем эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Удобная форма и ручка. Упаковано было хорошо. В использовании еще не проверяли
Отзывы о товаре Смеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Сочетается с мойками из шлифованной (не полированной!) нержавеющей стали. Рычаг ходит плавно и мягко. Выглядит дороже своей цены. Единственная придирка - заглушка имеет плоскую поверхность и поэтому не по всему периметру прилегает к крану, это заметно под определённым ракурсом
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель, только гибкая подводка не подходит к 1/2 крану, надо менять подводку, либо докупать переходники.
Достоинства:
Комментарий:
кран подошёл идеально, только гайки докупали не подошли, а так всё супер, мы уже этой фирмы покупали краны, надеюсь как написано в гарантии прослужит 10 лет, и более
Достоинства:
Комментарий:
Сам кран супер, но пока не могу поставить на место, купил шланги по длиннее, а они не подходят, не вкручиваются в кран, пойду поменяю на другие и попробую вкрутить в магазине, толи шланги какие то не такие, толи резьба в кране нарушена
Достоинства:
Комментарий:
отличный кран очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Качество исполнения на 5/5 Картридж работает мягко, удобно регулировать напор и температуру. Но при открытии на полную сильно шумит на среднем и горячем положении, на холодной воде такого нет. В остальном отличный недорогой кран. Если отработает 3-5 лет то просто отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Кран еще не устанавливал, но внешне все хорошо. Пришел полный комплект с креплением и прокладками. Внешне кран очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран. Люблю этого производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок , по внешнему виду никаких нареканий нет . Еще не устанавливали
Достоинства:
Комментарий:
Красивый цвет , подошел под раковину
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, брала еще для ванной этой фирмы, все прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее , хоть и не такой тяжёлый как немецкий
Достоинства:
Комментарий:
Очень добротно собран, использоваться одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
Немцы хорошо делают. Быстрая сборка, качество
Достоинства:
Комментарий:
Второй такой смеситель уже беру. Нареканий нет. Работает исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный кран. Не в первый раз беру продукцию этого бренда и всегда все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Нерж везде Установился легко
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Шланги надо только под нашу резьбу.
Достоинства:
Комментарий:
хороший кран. внимательно проверьте чтобы у вас подходила подводка, родная на 3/8
Достоинства:
Комментарий:
Покупали уже несколько изделий данного производителя, всегда восторг!
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо встало и работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный кран. Выглядит симпатично на кухне.
Достоинства:
Комментарий:
Кран отличный!! Не подошёл по размеру, заказали поменьше
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, все как на картинке
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель, только коробка вся разодранная пришла.
Достоинства:
Комментарий:
кран сделан качественно, но как за него возмешся видны отпечатки.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный кран.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель понравился. До этого 10 лет стоял японский (сгнила ручка переключения воды), очень шумный был. Этот посравнению со старым не так шумит. Надеюсь прослужит так же долго. Отдельное спасибо магазину за скидку.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен покупкой и ценой приобретения, посмотрим на качество со временем эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Удобная форма и ручка. Упаковано было хорошо. В использовании еще не проверяли