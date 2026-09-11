Мясорубка Белвар КЭМ-36/220-4-31

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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495416
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Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-31 аналогично большинству бытовых электроприборов функционирует от сети 220-240 В 50 Гц. Она отличается 1000 Вт двигателем, перерабатывая до 0.83 кг/мин, имеет элегантный эргономический дизайн. Корпус белого цвета и загрузочный лоток выполнены из прочного, экологически безопасного пластика. Насадка-мясорубка поможет приготовить фарш из сырого или вареного мяса, мяса домашней птицы или рыбы, обеспечит приготовление мяса типа «бефстроганов». Насадка для теста позволит приготовить разнообразное печенье из теста, а насадка для набивки колбас облегчит изготовление аппетитных домашних колбас. Наличие реверсивного направления работы двигателя позволяет освободить шнек и продолжить работу, не разбирая устройство. Его использование увеличит эффективность работы мясорубки. Модель КЭМ-36/220-4-31 компании Белвар укомплектована двумя сменными перфорированными дисками для получения фарша, насадками для теста и производства домашней колбасы. Для обеспечения безопасности при работе с мясорубкой в комплект входит толкатель перерабатываемых продуктов.
Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-31 аналогично большинству бытовых электроприборов функционирует от сети 220-240 В 50 Гц. Она отличается 1000 Вт двигателем, перерабатывая до 0.83 кг/мин, имеет элегантный эргономический дизайн. Корпус белого цвета и загрузочный лоток выполнены из прочного, экологически безопасного пластика. Насадка-мясорубка поможет приготовить фарш из сырого или вареного мяса, мяса домашней птицы или рыбы, обеспечит приготовление мяса типа «бефстроганов». Насадка для теста позволит приготовить разнообразное печенье из теста, а насадка для набивки колбас облегчит изготовление аппетитных домашних колбас. Наличие реверсивного направления работы двигателя позволяет освободить шнек и продолжить работу, не разбирая устройство. Его использование увеличит эффективность работы мясорубки. Модель КЭМ-36/220-4-31 компании Белвар укомплектована двумя сменными перфорированными дисками для получения фарша, насадками для теста и производства домашней колбасы. Для обеспечения безопасности при работе с мясорубкой в комплект входит толкатель перерабатываемых продуктов.
Мясорубка Белвар КЭМ-36/220-4-31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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