Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E)
Toshiba Enterprise Capacity MG Series - это решение корпоративного класса для установки в самые разные устройства. Благодаря передовым технологиям магнитной записи данных и первоклассным компонентам в основе конструкции данная модель отличается высокой надежностью и производительностью. Скорость вращения шпинделя достигает 7200 об/мин, что вкупе с буфером памяти на 256 МБ/с и разъемом SATA III, который используется для подключения, обеспечивает передачу данных на скорости до 243 МБ/с с минимальной временной задержкой. Отличительной особенностью модели также является поддержка технологии постоянного кэширования записи Toshiba Persistent Write Cache, которая позволяет повысить производительность и обеспечить целостность информации в случае неожиданного отключения питания. Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG Series соответствует формату 3.5” и выполнен в прочном металлическом корпусе, благодаря которому обеспечивается надежная защита от разного рода внешних воздействий и вибраций. Помимо этого накопитель отличается низким уровнем шума, что позволяет комфортно использовать сразу несколько и более устройств.
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