Top.Mail.Ru
Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491447
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
50х31х24
Вес, кг.
1.5

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E)

Toshiba Enterprise Capacity MG Series - это решение корпоративного класса для установки в самые разные устройства. Благодаря передовым технологиям магнитной записи данных и первоклассным компонентам в основе конструкции данная модель отличается высокой надежностью и производительностью. Скорость вращения шпинделя достигает 7200 об/мин, что вкупе с буфером памяти на 256 МБ/с и разъемом SATA III, который используется для подключения, обеспечивает передачу данных на скорости до 243 МБ/с с минимальной временной задержкой. Отличительной особенностью модели также является поддержка технологии постоянного кэширования записи Toshiba Persistent Write Cache, которая позволяет повысить производительность и обеспечить целостность информации в случае неожиданного отключения питания. Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG Series соответствует формату 3.5” и выполнен в прочном металлическом корпусе, благодаря которому обеспечивается надежная защита от разного рода внешних воздействий и вибраций. Помимо этого накопитель отличается низким уровнем шума, что позволяет комфортно использовать сразу несколько и более устройств.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткие диски
Описание
Toshiba Enterprise Capacity MG Series - это решение корпоративного класса для установки в самые разные устройства. Благодаря передовым технологиям магнитной записи данных и первоклассным компонентам в основе конструкции данная модель отличается высокой надежностью и производительностью. Скорость вращения шпинделя достигает 7200 об/мин, что вкупе с буфером памяти на 256 МБ/с и разъемом SATA III, который используется для подключения, обеспечивает передачу данных на скорости до 243 МБ/с с минимальной временной задержкой. Отличительной особенностью модели также является поддержка технологии постоянного кэширования записи Toshiba Persistent Write Cache, которая позволяет повысить производительность и обеспечить целостность информации в случае неожиданного отключения питания. Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG Series соответствует формату 3.5” и выполнен в прочном металлическом корпусе, благодаря которому обеспечивается надежная защита от разного рода внешних воздействий и вибраций. Помимо этого накопитель отличается низким уровнем шума, что позволяет комфортно использовать сразу несколько и более устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Toshiba SATA 4TB (MG08ADA400E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...