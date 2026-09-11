Описание товара Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182)

HD 200 PRO — это гораздо больше, чем просто наушники. Это чуткий инструмент профессионального уровня. Наушники генерируют детальный, динамичный звук, одновременно эффективно защищая от окружающего шума, чтобы вы не отвлекались от работы – дома, в студии или во время живого концерта. Закрытый тип этих наушников в сочетании с легким весом и прочной конструкцией обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты от окружающего шума – такое сочетание свойств оптимально для работы в условиях весьма продолжительных сессий записи, концертного мониторинга или сведения аудио материала. Вы можете работать в них долго, очень долго, несколько часов и даже целые сутки. HD 200 PRO не повиснут на вас неподъемным грузом, ведь за их созданием стоит наш более чем 70-летний опыт. В HD 200 PRO используются мягкие амбушюры, подушка оголовья и 2-метровый, не сковывающий движения кабель с разъемом джек 3, 5 мм и адаптер-переходник на джек 6, 3 мм. Наушники воспроизводит звук очень высокого разрешения, выделяя каждую деталь и прекрасно передавая динамику аудио материала. Если вы хотите, чтобы микс получился идеальным – это ваш инструмент. За разумные деньги вы получаете инструмент профессионального уровня, который может работать с ноутбуком, микшерным пультом или электропиано. С HD 200 PRO вы получите немного больше удовольствия при создании любимой музыки.