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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный

11 Отзывы
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 4
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 5
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 6
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 7
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
35
Выходное напряжение (мин), В
3.3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 960 руб.  2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479579
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
35
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
105

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 представляет собой производительное и универсальное решение для зарядки различных мобильных и портативных устройств от стандартной сети 220 В – будь то смартфон, планшет, камера или наушники. Отличительной особенностью данной модели является высокая выходная мощность, соответствующая 35 Вт. за счет чего выходное напряжение может достигать 20 В, а сила тока – 3 А. Благодаря этим особенностям устройство может обеспечить высокую скорость и эффективность зарядки без риска повышенного износа заряжаемых аккумуляторов. Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 выполнено в корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к различным воздействиям, что обеспечит надежность и долговечность изделия. В основе модели используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает безотказную и стабильную работу. Подключение устройств реализуется за счет наличия полноформатного порта USB-A, а также выхода USB-C.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный

Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, очень быстрая зарядка
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, надеюсь долго будет работать
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает немного быстрее чем просто быстрая зарядка. Вещь качественная.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка есть. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление от товара хорошее, но есть одно "но": на коробке(упаковке) была сорвана/отклеена пломба. Вот и думайте теперь: оригинал или нет. Неприятно. В работе проверил - без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил второй такой , не пожалел . Быструю зарядку на s 23 выдает Купил s 24 тоже отлично заряжается от данного блока
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает, но пришла поцарапанная, явно пользовались.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отлично быстро заряжает. Тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает. Два выхода usb и type c
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
olga

Достоинства:


Комментарий:
Зарядник понравился. Поддерживает 2 разных разъема. На Type-C идет очень быстрая зарядка,на usb - просто быстрая. Производство Вьетнам. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Блок отличный ,работает четко



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
35
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 представляет собой производительное и универсальное решение для зарядки различных мобильных и портативных устройств от стандартной сети 220 В – будь то смартфон, планшет, камера или наушники. Отличительной особенностью данной модели является высокая выходная мощность, соответствующая 35 Вт. за счет чего выходное напряжение может достигать 20 В, а сила тока – 3 А. Благодаря этим особенностям устройство может обеспечить высокую скорость и эффективность зарядки без риска повышенного износа заряжаемых аккумуляторов. Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 выполнено в корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к различным воздействиям, что обеспечит надежность и долговечность изделия. В основе модели используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает безотказную и стабильную работу. Подключение устройств реализуется за счет наличия полноформатного порта USB-A, а также выхода USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, очень быстрая зарядка
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, надеюсь долго будет работать
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает немного быстрее чем просто быстрая зарядка. Вещь качественная.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка есть. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление от товара хорошее, но есть одно "но": на коробке(упаковке) была сорвана/отклеена пломба. Вот и думайте теперь: оригинал или нет. Неприятно. В работе проверил - без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил второй такой , не пожалел . Быструю зарядку на s 23 выдает Купил s 24 тоже отлично заряжается от данного блока
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает, но пришла поцарапанная, явно пользовались.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отлично быстро заряжает. Тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает. Два выхода usb и type c
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
olga

Достоинства:


Комментарий:
Зарядник понравился. Поддерживает 2 разных разъема. На Type-C идет очень быстрая зарядка,на usb - просто быстрая. Производство Вьетнам. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Блок отличный ,работает четко


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