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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
35
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 960 руб.
2 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479579
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 представляет собой производительное и универсальное решение для зарядки различных мобильных и портативных устройств от стандартной сети 220 В – будь то смартфон, планшет, камера или наушники. Отличительной особенностью данной модели является высокая выходная мощность, соответствующая 35 Вт. за счет чего выходное напряжение может достигать 20 В, а сила тока – 3 А. Благодаря этим особенностям устройство может обеспечить высокую скорость и эффективность зарядки без риска повышенного износа заряжаемых аккумуляторов.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 выполнено в корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к различным воздействиям, что обеспечит надежность и долговечность изделия. В основе модели используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает безотказную и стабильную работу. Подключение устройств реализуется за счет наличия полноформатного порта USB-A, а также выхода USB-C.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный
Источник: Яндекс Маркет
Татьяна М.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, очень быстрая зарядка
Источник: Яндекс Маркет
Владимир П.
Достоинства:
Комментарий:
работает, надеюсь долго будет работать
Источник: Яндекс Маркет
Кирилл П.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает немного быстрее чем просто быстрая зарядка. Вещь качественная.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей Л.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка есть. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара хорошее, но есть одно "но": на коробке(упаковке) была сорвана/отклеена пломба. Вот и думайте теперь: оригинал или нет. Неприятно. В работе проверил - без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
Глеб К.
Достоинства:
Комментарий:
Купил второй такой , не пожалел . Быструю зарядку на s 23 выдает Купил s 24 тоже отлично заряжается от данного блока
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает, но пришла поцарапанная, явно пользовались.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей
Достоинства:
Комментарий:
Отлично быстро заряжает. Тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
Евгений Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает. Два выхода usb и type c
Источник: Яндекс Маркет
olga
Достоинства:
Комментарий:
Зарядник понравился. Поддерживает 2 разных разъема. На Type-C идет очень быстрая зарядка,на usb - просто быстрая. Производство Вьетнам. Рекомендую.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 представляет собой производительное и универсальное решение для зарядки различных мобильных и портативных устройств от стандартной сети 220 В – будь то смартфон, планшет, камера или наушники. Отличительной особенностью данной модели является высокая выходная мощность, соответствующая 35 Вт. за счет чего выходное напряжение может достигать 20 В, а сила тока – 3 А. Благодаря этим особенностям устройство может обеспечить высокую скорость и эффективность зарядки без риска повышенного износа заряжаемых аккумуляторов.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220 выполнено в корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к различным воздействиям, что обеспечит надежность и долговечность изделия. В основе модели используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает безотказную и стабильную работу. Подключение устройств реализуется за счет наличия полноформатного порта USB-A, а также выхода USB-C.
Комментарий:
работает, надеюсь долго будет работать
Источник: Яндекс Маркет
Кирилл П.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает немного быстрее чем просто быстрая зарядка. Вещь качественная.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей Л.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка есть. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара хорошее, но есть одно "но": на коробке(упаковке) была сорвана/отклеена пломба. Вот и думайте теперь: оригинал или нет. Неприятно. В работе проверил - без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
Глеб К.
Достоинства:
Комментарий:
Купил второй такой , не пожалел . Быструю зарядку на s 23 выдает Купил s 24 тоже отлично заряжается от данного блока
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает, но пришла поцарапанная, явно пользовались.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей
Достоинства:
Комментарий:
Отлично быстро заряжает. Тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
Евгений Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает. Два выхода usb и type c
Источник: Яндекс Маркет
olga
Достоинства:
Комментарий:
Зарядник понравился. Поддерживает 2 разных разъема. На Type-C идет очень быстрая зарядка,на usb - просто быстрая. Производство Вьетнам. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Владислав Г.
Достоинства:
Комментарий:
Блок отличный ,работает четко
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA220NBEGRU 3A PD черный
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, очень быстрая зарядка
Достоинства:
Комментарий:
работает, надеюсь долго будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает немного быстрее чем просто быстрая зарядка. Вещь качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка есть. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара хорошее, но есть одно "но": на коробке(упаковке) была сорвана/отклеена пломба. Вот и думайте теперь: оригинал или нет. Неприятно. В работе проверил - без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Купил второй такой , не пожалел . Быструю зарядку на s 23 выдает Купил s 24 тоже отлично заряжается от данного блока
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает, но пришла поцарапанная, явно пользовались.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично быстро заряжает. Тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает. Два выхода usb и type c
Достоинства:
Комментарий:
Зарядник понравился. Поддерживает 2 разных разъема. На Type-C идет очень быстрая зарядка,на usb - просто быстрая. Производство Вьетнам. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Блок отличный ,работает четко