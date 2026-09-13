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Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK)

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Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 4
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 5
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 6
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 7
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 8
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 9
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 10
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 11
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 12
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 13
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 14
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 15
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 16
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 17
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 18
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 19
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 20
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Сила выходного тока, А
3
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 4
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 5
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 6
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 7
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 8
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 9
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 10
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 11
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 12
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 13
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 14
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 15
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 16
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 17
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 18
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 19
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 20
  • Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721691
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Сила выходного тока, А
3
Размеры в упаковке, см
24х11х4
Вес, г.
260

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK)

Зарядные устройства для телефонов Buro — это сочетание надежности, стиля и передовых технологий, обеспечивающих быструю и безопасную зарядку ваших устройств. Это беспроводное зарядное устройство обладает силой выходного тока 3 А и общей выходной мощностью 15 Вт, что гарантирует эффективное восполнение заряда аккумулятора вашего смартфона. Изготовленное из качественного пластика, устройство отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. В комплект входит кабель длиной 1 метр, что обеспечивает удобство расположения на рабочем столе или ночном столике. Черный цвет корпуса придает зарядному устройству элегантный и универсальный вид, подходящий к любому интерьеру. Будьте уверены, что с зарядным устройством Buro ваш телефон всегда будет готов к работе, сохраняя заряд в течение всего дня.

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK)




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Сила выходного тока, А
3
Описание
Зарядные устройства для телефонов Buro — это сочетание надежности, стиля и передовых технологий, обеспечивающих быструю и безопасную зарядку ваших устройств. Это беспроводное зарядное устройство обладает силой выходного тока 3 А и общей выходной мощностью 15 Вт, что гарантирует эффективное восполнение заряда аккумулятора вашего смартфона. Изготовленное из качественного пластика, устройство отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. В комплект входит кабель длиной 1 метр, что обеспечивает удобство расположения на рабочем столе или ночном столике. Черный цвет корпуса придает зарядному устройству элегантный и универсальный вид, подходящий к любому интерьеру. Будьте уверены, что с зарядным устройством Buro ваш телефон всегда будет готов к работе, сохраняя заряд в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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