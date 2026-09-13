Гарантия качества
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Характеристики
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Сила выходного тока, А
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721691
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Описание товара Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK)
Зарядные устройства для телефонов Buro — это сочетание надежности, стиля и передовых технологий, обеспечивающих быструю и безопасную зарядку ваших устройств. Это беспроводное зарядное устройство обладает силой выходного тока 3 А и общей выходной мощностью 15 Вт, что гарантирует эффективное восполнение заряда аккумулятора вашего смартфона.
Изготовленное из качественного пластика, устройство отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. В комплект входит кабель длиной 1 метр, что обеспечивает удобство расположения на рабочем столе или ночном столике. Черный цвет корпуса придает зарядному устройству элегантный и универсальный вид, подходящий к любому интерьеру.
Будьте уверены, что с зарядным устройством Buro ваш телефон всегда будет готов к работе, сохраняя заряд в течение всего дня.
Зарядные устройства для телефонов Buro — это сочетание надежности, стиля и передовых технологий, обеспечивающих быструю и безопасную зарядку ваших устройств. Это беспроводное зарядное устройство обладает силой выходного тока 3 А и общей выходной мощностью 15 Вт, что гарантирует эффективное восполнение заряда аккумулятора вашего смартфона.
Изготовленное из качественного пластика, устройство отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. В комплект входит кабель длиной 1 метр, что обеспечивает удобство расположения на рабочем столе или ночном столике. Черный цвет корпуса придает зарядному устройству элегантный и универсальный вид, подходящий к любому интерьеру.
Будьте уверены, что с зарядным устройством Buro ваш телефон всегда будет готов к работе, сохраняя заряд в течение всего дня.
Беспроводное зарядное устройство Buro CWC-QC5 15W 3A (QI) USB-C универсальное черный (CWC-QC5A15BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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