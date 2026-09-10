Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10
Сила выходного тока, А
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 406808
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Описание товара Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001)
Обратите внимание на беспроводное зарядное устройство Everstone. С его помощью вы сможете заряжать мобильные телефоны, которые поддерживают стандарт Qi, при необходимости вы сможете подключить второе устройство при помощи кабеля, так как имеется один USB-выход. Во время использования устройства ваш гаджет не только восстановит заряд, но и будет обеззаражен, так как аксессуар имеет встроенную ультрафиолетовую лампу.
Питание беспроводного зарядного устройства Everstone происходит от порта USB, при этом напряжение на входе должно быть 5 В, на выходе же вы получите силу тока в 2 А. Для подключения аксессуара к питанию в комплект поставки входит data-кабель microUSB длиной 1 м. Мощность беспроводной зарядки имеет значение 10 Вт. Устройство имеет небольшие размеры, всего лишь 138х147х14 мм, благодаря чему вы сможете его брать с собой.
Обратите внимание на беспроводное зарядное устройство Everstone. С его помощью вы сможете заряжать мобильные телефоны, которые поддерживают стандарт Qi, при необходимости вы сможете подключить второе устройство при помощи кабеля, так как имеется один USB-выход. Во время использования устройства ваш гаджет не только восстановит заряд, но и будет обеззаражен, так как аксессуар имеет встроенную ультрафиолетовую лампу.
Питание беспроводного зарядного устройства Everstone происходит от порта USB, при этом напряжение на входе должно быть 5 В, на выходе же вы получите силу тока в 2 А. Для подключения аксессуара к питанию в комплект поставки входит data-кабель microUSB длиной 1 м. Мощность беспроводной зарядки имеет значение 10 Вт. Устройство имеет небольшие размеры, всего лишь 138х147х14 мм, благодаря чему вы сможете его брать с собой.
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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