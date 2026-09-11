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Узел фотобарабана KYOCERA DK-3180 302V393020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Узел фотобарабана KYOCERA DK-3180 302V393020

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Узел фотобарабана KYOCERA DK-3180 302V393020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
M3145idn, M3645idn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479378
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
M3145idn, M3645idn
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, кг.
1.5

Описание товара Узел фотобарабана KYOCERA DK-3180 302V393020

Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Узел фотобарабана KYOCERA DK-3180 302V393020




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
M3145idn, M3645idn
Страна производитель
Китай
Описание
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Узел фотобарабана KYOCERA DK-3180 302V393020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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