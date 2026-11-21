Коммутатор TP-Link TL-SG108-M2
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 065 руб.
В наличии
Код товара: 478595
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 065 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u , IEEE 802.3bz , IEEE 802.1p , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3 , IEEE 802.3x
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
226х131х35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х7
Вес, кг.
1.3
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG108-M2
Настольный коммутатор TL-SG108-M2 с 8 портами 2,5 Гбит/с — это флагман, обеспечивающий надёжные сверхскоростные подключения с минимальной задержкой и лишающий необходимости использовать кабели категории 6. Автосогласование скорости (100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с) и восемь портов 2,5 Гбит/с обеспечат максимальную производительность для подключённых устройств и коммутационную ёмкость 40 Гбит/с. Продуманная конструкция без вентиляторов обеспечивает невероятно тихую работу. Также устройство может похвастать прочным металлическим корпусом, хорошим распределением тепла и возможностью установки как на столе, так и на стене.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u , IEEE 802.3bz , IEEE 802.1p , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3 , IEEE 802.3x
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
226х131х35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Настольный коммутатор TL-SG108-M2 с 8 портами 2,5 Гбит/с — это флагман, обеспечивающий надёжные сверхскоростные подключения с минимальной задержкой и лишающий необходимости использовать кабели категории 6. Автосогласование скорости (100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с) и восемь портов 2,5 Гбит/с обеспечат максимальную производительность для подключённых устройств и коммутационную ёмкость 40 Гбит/с. Продуманная конструкция без вентиляторов обеспечивает невероятно тихую работу. Также устройство может похвастать прочным металлическим корпусом, хорошим распределением тепла и возможностью установки как на столе, так и на стене.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 – стоимость товара 14065 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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