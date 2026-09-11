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Культиватор электрический Champion EC1200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор электрический Champion EC1200

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Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 1
Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 2
Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 3
Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор
  • Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 1
  • Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 2
  • Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 3
  • Культиватор электрический Champion EC1200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
11 890 руб.  13 125 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478255
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор
Размеры в упаковке, см
50х40х32
Вес, кг.
12

Описание товара Культиватор электрический Champion EC1200

Электрический культиватор Champion EC1200 предназначен для обработки почвы на небольших территориях. Электродвигатель не выделяет вредных для человека и окружающей среды газов, что позволяет использовать культиватор в теплицах и парниках. Колеса упрощают перемещение агрегата по рабочей территории и предотвращают повреждение газона и тротуарной плит ножами.



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Отзывы о товаре Культиватор электрический Champion EC1200




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор
Описание
Электрический культиватор Champion EC1200 предназначен для обработки почвы на небольших территориях. Электродвигатель не выделяет вредных для человека и окружающей среды газов, что позволяет использовать культиватор в теплицах и парниках. Колеса упрощают перемещение агрегата по рабочей территории и предотвращают повреждение газона и тротуарной плит ножами.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор электрический Champion EC1200 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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