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Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8)

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Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 1
Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 2
Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 3
Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 4
Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 1
  • Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 2
  • Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 3
  • Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 4
  • Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217763
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, см
63х58х46
Вес, кг.
51.22

Описание товара Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8)

Бензиновый культиватор Huter GMC-7.0 (70/5/8) с четырехтактным двигателем объемом 208 см3 предназначен для рыхления почвы и подготовки приусадебного участка к посадочному сезону. Возможность переключения между передней и задней скоростью обеспечивает равномерное культивирование без заклиниваний и рывков. На корпусе расположен специальный щиток, который защищает оператора от попадания земли.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Бензиновый культиватор Huter GMC-7.0 (70/5/8) с четырехтактным двигателем объемом 208 см3 предназначен для рыхления почвы и подготовки приусадебного участка к посадочному сезону. Возможность переключения между передней и задней скоростью обеспечивает равномерное культивирование без заклиниваний и рывков. На корпусе расположен специальный щиток, который защищает оператора от попадания земли.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
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Доставка
Отзывы


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