Top.Mail.Ru
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотокультиватор Huter GMC-6.8

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 1
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 2
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 3
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 4
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 5
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 6
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 7
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 8
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 9
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 1
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 2
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 3
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 4
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 5
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 6
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 7
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 8
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 9
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306089
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, см
67х62х46
Вес, кг.
12.1

Описание товара Мотокультиватор Huter GMC-6.8

Мотокультиватор Huter GMC-6.8 предназначен для обработки почвы на приусадебном участке или небольшой ферме. Качественное рыхление и попутное удаление сорняков практически с корнями – занятие довольно трудоемкое и длительное. Мотокультиватор снабжен четырехтактным одноцилиндровым бензиновым мотором, выдающим 6,8 л.с., топливным баком на 3,6 литра бензина марки АИ-92, опорным колесом, специальным сошником для контроля глубины вспашки и набором прочных одинарных и двойных роторных фрез для обработки почвы. Специальный промежуточный редуктор позволяет агрегату двигаться и вперед, и назад.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Мотокультиватор Huter GMC-6.8




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 предназначен для обработки почвы на приусадебном участке или небольшой ферме. Качественное рыхление и попутное удаление сорняков практически с корнями – занятие довольно трудоемкое и длительное. Мотокультиватор снабжен четырехтактным одноцилиндровым бензиновым мотором, выдающим 6,8 л.с., топливным баком на 3,6 литра бензина марки АИ-92, опорным колесом, специальным сошником для контроля глубины вспашки и набором прочных одинарных и двойных роторных фрез для обработки почвы. Специальный промежуточный редуктор позволяет агрегату двигаться и вперед, и назад.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...