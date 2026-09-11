Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*2 kit для видеосъемки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип осветителя
светодиоды
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, держатель сетевого адаптера на липучке, клипса-зажим пластиковый, кабель, тросик металлический, пульт дистанционного управления, кейс для хранения, руководство
Цветовая температура
2700-6500К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип осветителя
светодиоды
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, держатель сетевого адаптера на липучке, клипса-зажим пластиковый, кабель, тросик металлический, пульт дистанционного управления, кейс для хранения, руководство
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
76х22х7,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х23х9
Вес, кг.
4
Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*2 kit для видеосъемки
Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*2 kit – это комплект, включающий в себя две легкие и компактные световые трубки Godox TL60, выдающие яркий световой поток мощностью до 18 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/спецэффектов, пульт дистанционного управления осветителями, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Тип осветителя
светодиоды
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, держатель сетевого адаптера на липучке, клипса-зажим пластиковый, кабель, тросик металлический, пульт дистанционного управления, кейс для хранения, руководство
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
76х22х7,5
Страна производитель
Китай
Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*2 kit – это комплект, включающий в себя две легкие и компактные световые трубки Godox TL60, выдающие яркий световой поток мощностью до 18 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/спецэффектов, пульт дистанционного управления осветителями, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*2 kit для видеосъемки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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