Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C10R-K8 в кейсе
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Характеристики
Тип товара
Комплект светодиодных ламп
Выходная мощность, Вт
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666650
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект светодиодных ламп
Выходная мощность, Вт
12
Габаритные размеры, см
39х17.5х29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х18
Вес, кг.
4.4
Описание товара Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C10R-K8 в кейсе
Godox Knowled C10R-K8 – это комплект, включающий в себя восемь уникальных ярких RGBWW-осветителей Godox Knowled C10R. В комплектацию также входят – кейс для транспортировки и хранения восьми ламп и отражатели-рассеиватели для каждой лампы.
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Бренд
Тип товара
Комплект светодиодных ламп
Выходная мощность, Вт
12
Габаритные размеры, см
39х17.5х29
Страна производитель
Китай
Godox Knowled C10R-K8 – это комплект, включающий в себя восемь уникальных ярких RGBWW-осветителей Godox Knowled C10R. В комплектацию также входят – кейс для транспортировки и хранения восьми ламп и отражатели-рассеиватели для каждой лампы.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C10R-K8 в кейсе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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