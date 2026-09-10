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Осветитель светодиодный Godox UL150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox UL150

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Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 1
Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 2
Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 3
Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 4
Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, адаптер питания, сетевой кабель, соединительный кабель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, текстильная застежка, документация
Выходная мощность, Вт
150
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox UL150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391371
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, адаптер питания, сетевой кабель, соединительный кабель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, текстильная застежка, документация
Выходная мощность, Вт
150
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
31.7х21.8х17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х25х25
Вес, г.
900

Описание товара Осветитель светодиодный Godox UL150

Godox UL150 - бесшумный светодиодный осветитель со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К и мощностью 150Вт. В конструкции корпуса реализована новая система теплоотведения - без вентилятора, но с таким же эффективным воздействием. Бесшумный осветитель является очень востребованным источником освещения для профессионального использования в видеопроизводстве, кинематографии, производстве роликов или прямых эфиров Youtube и других видеохостингов.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox UL150




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, адаптер питания, сетевой кабель, соединительный кабель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, текстильная застежка, документация
Выходная мощность, Вт
150
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
31.7х21.8х17
Страна производитель
Китай
Описание
Godox UL150 - бесшумный светодиодный осветитель со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К и мощностью 150Вт. В конструкции корпуса реализована новая система теплоотведения - без вентилятора, но с таким же эффективным воздействием. Бесшумный осветитель является очень востребованным источником освещения для профессионального использования в видеопроизводстве, кинематографии, производстве роликов или прямых эфиров Youtube и других видеохостингов.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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