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Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный

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Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL150III Bi, защитная крышка, рефлектор с креплением Bowens, кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
160
Цветовая температура
2800-5600К
  • Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645689
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL150III Bi, защитная крышка, рефлектор с креплением Bowens, кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
160
Цветовая температура
2800-5600К
Габаритные размеры, см
20х29х29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный

Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить. Биколорная версия SL150III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров. Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL150III Bi, защитная крышка, рефлектор с креплением Bowens, кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
160
Цветовая температура
2800-5600К
Габаритные размеры, см
20х29х29
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить. Биколорная версия SL150III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров. Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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