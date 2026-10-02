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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX100R, рассеиватель, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
118
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645687
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осветитель светодиодный Godox LDX100R, рассеиватель, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
118
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 K
Габаритные размеры, см
36х31х7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х17
Вес, кг.
1.2
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDX100R
Осветитель светодиодный Godox LDX100R – светодиодный осветитель серии LDX с RGBWW-светодиодами, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фото- и видеоконтента. LDX100R является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (38,5х30см) и различных возможностей питания. Установка быстросъемных рассеивателей позволит создать освещение разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства. Благодаря множеству встроенных режимов цветного освещения (режим биколорного света CCT, режим цветного света HIS, режим имитации светофильтров GEL и режим спецэффектов FX) можно настроить оттенок и яркость света под любые условия
осветитель светодиодный Godox LDX100R, рассеиватель, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
118
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 K
Габаритные размеры, см
36х31х7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox LDX100R – светодиодный осветитель серии LDX с RGBWW-светодиодами, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фото- и видеоконтента. LDX100R является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (38,5х30см) и различных возможностей питания. Установка быстросъемных рассеивателей позволит создать освещение разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства. Благодаря множеству встроенных режимов цветного освещения (режим биколорного света CCT, режим цветного света HIS, режим имитации светофильтров GEL и режим спецэффектов FX) можно настроить оттенок и яркость света под любые условия
Осветитель светодиодный Godox LDX100R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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