Саундбар LG SN5R
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Саундбар LG SN5R
Саундбар LG SN5R поможет превратить телевизор в домашний кинотеатр. Данное устройство представлено в виде 4 звуковых панелей и сабвуфера, которые можно разместить на полу, на тумбе или на стене. Технология Al Sound Pro автоматически настраивает звук в зависимости от просматриваемого контента, благодаря чему слышен каждый нюанс в диалогах и музыкальном сопровождении. Общая выходная мощность саундбара составляет 520 Вт, а мощность сабвуфера – 220 Вт. Его можно подключать без использования проводов, через Bluetooth. В саундбаре LG SN5R поддерживается технология HDMI CEC, позволяющая управлять всеми устройствами с одного пульта. Также у него предусмотрен отдельный пульт ДУ. Главной особенностью саундбара является управление и настройка его функционала через приложение на смартфоне. Для подключения к нему источников аудио предусмотрены разъемы HDMI, S/PDIF (оптический), USB. Лаконичный дизайн колонок и сабвуфера, а также классический черный цвет позволяют гармонично встроить саундбар в интерьер комнаты.
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