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Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642

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Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 1
Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 2
Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 3
Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 4
Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 2
  • Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 3
  • Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 4
  • Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474723
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
190

Описание товара Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642

Новые продукты 2021 в линейках Parker IM/Urban поддерживают эти линейки с помощью: Выпуска обновленной ручки с прежним изгибом и поворотным механизмом для дифференциации и повышения премиальности. Фокуса на ключевых отделках и типах письма. Четкой и понятной коммуникации о разницах в линейках.

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Описание
Новые продукты 2021 в линейках Parker IM/Urban поддерживают эти линейки с помощью: Выпуска обновленной ручки с прежним изгибом и поворотным механизмом для дифференциации и повышения премиальности. Фокуса на ключевых отделках и типах письма. Четкой и понятной коммуникации о разницах в линейках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шариковая ручка Parker Urban Core 2143642 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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