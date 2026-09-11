Шариковая ручка Parker 51 Core 2123503
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Характеристики
Описание товара Шариковая ручка Parker 51 Core 2123503
Новый Parker 51 по силуэту идентичен оригиналу. Различаются форма наконечника, длина зажима и система закрытия. Перо не имеет формы трубки, но имеет традиционное лезвие пера, конечно, оно полностью спрятано в передней части пера. Такая конструкция гарантирует, что ручка всегда легко запускается и не высыхает быстро. Кроме того, длина зажима немного больше, чем у оригинала, а новый Parker 51 имеет завинчивающийся колпачок. Перьевая ручка Parker 51 наполняется через картридж или конвертер и доступна с наконечником из нержавеющей стали Fine или Medium. Parker более века является лидером в разработке и производстве лучших ручек в мире. Эти ручки - не только прекрасные пишущие инструменты, они никогда не подведут. Более того, они придают статус каждому поколению. В результате ручки Parker стали иконой стиля.
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