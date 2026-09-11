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Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Шариковая ручка Parker 51 Premium 2123513
Новый Parker 51 по силуэту идентичен оригиналу. Различаются форма наконечника, длина зажима и система закрытия. Перо не имеет формы трубки, но имеет традиционное лезвие пера, конечно, оно полностью спрятано в передней части пера. Такая конструкция гарантирует, что ручка всегда легко запускается и не высыхает быстро. Кроме того, длина зажима немного больше, чем у оригинала, а новый Parker 51 имеет завинчивающийся колпачок. Перьевая ручка Parker 51 наполняется через картридж или конвертер и доступна с наконечником из нержавеющей стали Fine или Medium. Parker более века является лидером в разработке и производстве лучших ручек в мире. Эти ручки - не только прекрасные пишущие инструменты, они никогда не подведут. Более того, они придают статус каждому поколению. В результате ручки Parker стали иконой стиля.
Новый Parker 51 по силуэту идентичен оригиналу. Различаются форма наконечника, длина зажима и система закрытия. Перо не имеет формы трубки, но имеет традиционное лезвие пера, конечно, оно полностью спрятано в передней части пера. Такая конструкция гарантирует, что ручка всегда легко запускается и не высыхает быстро. Кроме того, длина зажима немного больше, чем у оригинала, а новый Parker 51 имеет завинчивающийся колпачок. Перьевая ручка Parker 51 наполняется через картридж или конвертер и доступна с наконечником из нержавеющей стали Fine или Medium. Parker более века является лидером в разработке и производстве лучших ручек в мире. Эти ручки - не только прекрасные пишущие инструменты, они никогда не подведут. Более того, они придают статус каждому поколению. В результате ручки Parker стали иконой стиля.
Шариковая ручка Parker 51 Premium 2123513 - по цене 17970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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