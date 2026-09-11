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Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498

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Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 1
Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 2
Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 3
Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 2
  • Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 3
  • Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
225

Описание товара Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498

Новый Parker 51 по силуэту идентичен оригиналу. Различаются форма наконечника, длина зажима и система закрытия. Перо не имеет формы трубки, но имеет традиционное лезвие пера, конечно, оно полностью спрятано в передней части пера. Такая конструкция гарантирует, что ручка всегда легко запускается и не высыхает быстро. Кроме того, длина зажима немного больше, чем у оригинала, а новый Parker 51 имеет завинчивающийся колпачок.

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Описание
Новый Parker 51 по силуэту идентичен оригиналу. Различаются форма наконечника, длина зажима и система закрытия. Перо не имеет формы трубки, но имеет традиционное лезвие пера, конечно, оно полностью спрятано в передней части пера. Такая конструкция гарантирует, что ручка всегда легко запускается и не высыхает быстро. Кроме того, длина зажима немного больше, чем у оригинала, а новый Parker 51 имеет завинчивающийся колпачок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шариковая ручка Parker 51 Core 2123498 - стоимость товара 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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