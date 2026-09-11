Шариковая ручка Parker IM Premium 2143643
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
В наличии
Код товара: 474712
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 410 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
42
Описание товара Шариковая ручка Parker IM Premium 2143643
Модернизация премиальной линейки. С представлением новой отделки примиальная линейка IM становится еще более современной, модной и соответствующей вкусам миллениумов.Элегантная и иконическая отделка с актуальным геометрическим рисунком, по-прежнему, привлекательна для аудитории молодых людей, которые хотят ненавязчиво продемонстрировать свой статус.Дополняет существующий ассортимент.Новый цвет удачно дополняет коллекцию IM, одновременно компенсируя уход цветных позиций из ассортимента IM & Urban
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитШариковая ручка Parker 51 Core 2123493
-
В наличии БесплатноЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитШариковая ручка Parker 51 Core 2123498
-
В наличии БесплатноЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитШариковая ручка Parker 51 Core 2123503
-
В наличииЦена 12 150 руб.3038 руб. в СплитШариковая ручка Waterman Expert DeLuxe 2119256
-
В наличии БесплатноЦена 14 850 руб.3713 руб. в СплитШариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119649
-
В наличииЦена 17 170 руб.4293 руб. в СплитШариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787
-
В наличии БесплатноЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитШариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119791
-
В наличии БесплатноЦена 17 970 руб.4493 руб. в СплитШариковая ручка Parker 51 Premium 2123513
Модернизация премиальной линейки. С представлением новой отделки примиальная линейка IM становится еще более современной, модной и соответствующей вкусам миллениумов.Элегантная и иконическая отделка с актуальным геометрическим рисунком, по-прежнему, привлекательна для аудитории молодых людей, которые хотят ненавязчиво продемонстрировать свой статус.Дополняет существующий ассортимент.Новый цвет удачно дополняет коллекцию IM, одновременно компенсируя уход цветных позиций из ассортимента IM & Urban
Шариковая ручка Parker IM Premium 2143643 - стоимость товара 4410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker IM Premium 2143643