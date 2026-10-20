Телевизор JVC LT-32M395S
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб.
В наличии
Код товара: 473991
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 270 руб.
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Аксессуары для Телевизор JVC LT-32M395S
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х45х8
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор JVC LT-32M395S
Смотреть фильмы и передачи на ярком 32-дюймовом (81 см) экране — настоящее удовольствие! JVC LT-32M395S подарит сказочную цветопередачу и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Прибор оснащен стандартом DVB-T2: вам будет доступно множество цифровых телеканалов с умопомрачительной картинкой. А для просмотра вам даже не понадобится дополнительная приставка. USB вход даст возможность воспроизводить кино со смартфона, планшетного компьютера, флешки или жесткого диска. Кроме того, JVC LT-32M395S поддерживает функцию записи на USB-носитель, и вы не пропустите серию любимого шоу.
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Смотреть фильмы и передачи на ярком 32-дюймовом (81 см) экране — настоящее удовольствие! JVC LT-32M395S подарит сказочную цветопередачу и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Прибор оснащен стандартом DVB-T2: вам будет доступно множество цифровых телеканалов с умопомрачительной картинкой. А для просмотра вам даже не понадобится дополнительная приставка. USB вход даст возможность воспроизводить кино со смартфона, планшетного компьютера, флешки или жесткого диска. Кроме того, JVC LT-32M395S поддерживает функцию записи на USB-носитель, и вы не пропустите серию любимого шоу.
Смотрите также: Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор JVC LT-32M395S - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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