Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T
? LED-телевизор Leff 32H690T — Smart TV с HD-экраном и голосовым управлением Leff 32H690T — это 31,5-дюймовый телевизор, работающий на базе операционной системы Салют ТВ, который предлагает расширенный функционал Smart TV, поддержку голосовых команд и интеграцию в систему умного дома. ? Яркое HD-изображение и чистый звук HD-разрешение обеспечивает четкую и насыщенную картинку, идеально подходящую для повседневного просмотра. Стереодинамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital создают объёмное и сбалансированное звучание. ? Голосовой контроль и «умный» функционал Благодаря встроенному голосовому ассистенту Салют, можно управлять телевизором без пульта, запускать приложения и переключать каналы. Лёгкая интеграция с другими устройствами умного дома делает управление всей техникой ещё удобнее. ? Дополнительные функции для комфорта Родительский контроль — ограничение доступа к определённому контенту Таймер сна — автоматическое отключение в заданное время Поддержка управления несколькими устройствами с одного пульта Leff 32H690T — это функциональный и доступный телевизор, отлично подходящий для кухни, спальни или детской комнаты. Он сочетает в себе удобство Smart TV, качественное изображение и мощный звук, а также поддержку современных технологий управления.
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