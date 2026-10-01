Top.Mail.Ru
Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H680T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H680T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 1
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 2
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 3
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 4
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 5
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 6
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 7
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 1
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 2
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 3
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 4
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 5
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 6
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 7
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H680T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H680T
11 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный mini AV, HDMI (3), USB (2), RJ-45, CI/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H680T

LED-телевизор Leff 32H680T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 31.5-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H680T




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный mini AV, HDMI (3), USB (2), RJ-45, CI/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Leff 32H680T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 31.5-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H680T - купить по цене 11930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...