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Телевизор ASANO 32" DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO 32" DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T

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Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 1
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 2
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 3
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 4
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 5
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 6
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 1
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 2
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 3
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 4
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 5
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 6
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 
Начислим 209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор ASANO 32" DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T
13 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80.01
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), D-Sub (VGA)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T

Телевизор Asano 32LF5020T оснащен 32-дюймовым экраном с подсветкой Direct LED, которая за счет расположения светодиодов по всей площади дисплея обеспечивает его равномерную подсветку с показателем яркости 250 Кд/м?. Благодаря разрешению 1920x1080 пикселей картинка выглядит четко, вы сможете увидеть на ней каждую деталь. Углы обзора 178 ° по горизонтали и по вертикали обеспечивают комфортный просмотр телепередач с любого положения по отношению к экрану. Модель поддерживает Smart TV, благодаря чему вам открывается доступ к IP-телевидению и просмотру видео из интернета. В телевизоре Asano 32LF5020T предусмотрены цифровые тюнеры DVB-C и DVB-T2, которые обеспечивают прием эфирных и кабельных телевизионных сигналов. За счет встроенной аудиосистемы с мощностью звука 14 Вт просмотр фильмов будет сопровождаться громким и четким звучанием. Для подключения ТВ-тюнеров, игровых приставок и прочего оборудования предусмотрено 3 порта HDMI. Благодаря отверстиям с размерами VESA 100x200 телевизор можно закрепить на стене при помощи кронштейна.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 32" DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asano
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80.01
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), D-Sub (VGA)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Asano 32LF5020T оснащен 32-дюймовым экраном с подсветкой Direct LED, которая за счет расположения светодиодов по всей площади дисплея обеспечивает его равномерную подсветку с показателем яркости 250 Кд/м?. Благодаря разрешению 1920x1080 пикселей картинка выглядит четко, вы сможете увидеть на ней каждую деталь. Углы обзора 178 ° по горизонтали и по вертикали обеспечивают комфортный просмотр телепередач с любого положения по отношению к экрану. Модель поддерживает Smart TV, благодаря чему вам открывается доступ к IP-телевидению и просмотру видео из интернета. В телевизоре Asano 32LF5020T предусмотрены цифровые тюнеры DVB-C и DVB-T2, которые обеспечивают прием эфирных и кабельных телевизионных сигналов. За счет встроенной аудиосистемы с мощностью звука 14 Вт просмотр фильмов будет сопровождаться громким и четким звучанием. Для подключения ТВ-тюнеров, игровых приставок и прочего оборудования предусмотрено 3 порта HDMI. Благодаря отверстиям с размерами VESA 100x200 телевизор можно закрепить на стене при помощи кронштейна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 32" DLED FHD SALUT SMART 32LF5020T – стоимость товара 13010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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