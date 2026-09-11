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Смеситель Lemark Minima (LM3803C) для душа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Lemark Minima (LM3803C) для душа

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Смеситель Lemark Minima (LM3803C) для душа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
9 456 руб.  11 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471888
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.4
Страна бренда
Китай
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х13
Вес, кг.
1.98

Описание товара Смеситель Lemark Minima (LM3803C) для душа

Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Керамический картридж Sedal 35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление для лейки, 3-функциональная лейка ?120x240 мм Металлическая рукоятка </span>



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Отзывы о товаре Смеситель Lemark Minima (LM3803C) для душа




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.4
Страна бренда
Китай
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Описание
Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Керамический картридж Sedal 35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление для лейки, 3-функциональная лейка ?120x240 мм Металлическая рукоятка </span>


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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