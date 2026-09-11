Смеситель Lemark Minima (LM3803C) для душа
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Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%9 456 руб. 11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.4
Страна бренда
Китай
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х13
Вес, кг.
1.98
Описание товара Смеситель Lemark Minima (LM3803C) для душа
Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Керамический картридж Sedal 35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление для лейки, 3-функциональная лейка ?120x240 мм Металлическая рукоятка </span>
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Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.4
Страна бренда
Китай
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Керамический картридж Sedal 35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление для лейки, 3-функциональная лейка ?120x240 мм Металлическая рукоятка </span>
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