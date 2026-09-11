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Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043)

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Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043) - фото 1
Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
272
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043) - фото 1
  • Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471084
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16.6
Страна бренда
Россия
Ширина, см
34.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
272
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, кг.
1.04

Описание товара Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043)

Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель Decoroom имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель Decoroom, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. Отличительной особенностью смесителя Decoroom, является высокий уровень послепродажного обслуживания. Сервисные центры расположены более чем в 150 городах. На все изделия Decoroom распространяется надежного сервиса. Средний срок службы 15 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны DECOROOM DR23 (DR23043)




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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16.6
Страна бренда
Россия
Ширина, см
34.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
272
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель Decoroom имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель Decoroom, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. Отличительной особенностью смесителя Decoroom, является высокий уровень послепродажного обслуживания. Сервисные центры расположены более чем в 150 городах. На все изделия Decoroom распространяется надежного сервиса. Средний срок службы 15 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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Отзывы


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