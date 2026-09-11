Полотенцедержатель FIXSEN Bogema трубчатый 2-ой (FX-78502)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 469776
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
69х21х8
Вес, кг.
1.35
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Bogema трубчатый 2-ой (FX-78502)
Полотенцедержатель FIXSEN Bogema трубчатый 2-ой (FX-78502)
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Полотенцедержатель FIXSEN Bogema трубчатый 2-ой (FX-78502)
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